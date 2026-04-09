Murió un trabajador de 39 años tras contraer leptospirosis en Bell Ville

Un hombre de 39 años falleció esta semana en la ciudad de Bell Ville luego de contraer leptospirosis, una enfermedad bacteriana asociada a ambientes contaminados.

La información fue confirmada por el Hospital Regional José Ceballos, desde donde se indicó que el diagnóstico se obtuvo mediante estudios de laboratorio realizados después del fallecimiento.

Según trascendió, la persona trabajaba en el basural de la ciudad, un entorno donde existe mayor exposición a factores de riesgo para este tipo de infecciones. Días antes de su muerte, había comenzado con síntomas febriles que evolucionaron de forma grave.

A partir de la confirmación del caso, se puso en marcha un operativo de vigilancia epidemiológica en la zona para monitorear posibles contagios y prevenir nuevos casos.

La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria que puede encontrarse en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos y caballos. El contagio se produce principalmente por contacto con agua, alimentos o superficies contaminadas, sobre todo en contextos de humedad, lluvias o inundaciones.

Desde el área sanitaria señalaron que la transmisión entre personas es muy poco frecuente.

Entre los síntomas más habituales se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.