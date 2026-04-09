Norte de Córdoba: 16 familias quedaron aisladas por el río

Un total de 16 familias del paraje Isla Verde, en el departamento Río Seco, permanecen aisladas tras la crecida del río Dulce, que impide el acceso por vía terrestre al sector ubicado a unos 40 kilómetros de La Rinconada.

Ante esta situación, el Gobierno de Córdoba desplegó un operativo de emergencia coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, que incluyó asistencia aérea para garantizar la llegada de insumos básicos.

El ministro Marcos Torres se trasladó en helicóptero hasta la zona afectada, donde se entregaron medicamentos, alimentos, agua potable, frazadas, repelente y otros elementos esenciales para las familias.

Previamente, un camión con provisiones había sido enviado hasta La Rinconada. Desde allí, y debido a las condiciones del terreno, se realizaron vuelos para completar la asistencia en Isla Verde.

En ese punto quedaron acopiados insumos de mayor volumen, como colchones, que serán trasladados cuando mejoren las condiciones climáticas y descienda el nivel del agua.

El operativo contó con la participación del jefe comunal José Luis Ludueña y del legislador Ramón Flores, quienes colaboraron en la coordinación de la asistencia en territorio.

Desde la zona, el ministro Torres explicó que las familias no podían acceder al pueblo más cercano debido al estado del río y que habían solicitado ayuda urgente para cubrir necesidades básicas.