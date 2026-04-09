Santa Fe: imputan al segundo detenido tras el asesinato de Ian Cabrera

El segundo adolescente detenido por el crimen ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal enfrentará este jueves la audiencia de imputación, en la que inicialmente será acusado por encubrimiento, aunque la causa podría agravarse a partir de nuevos elementos incorporados en la investigación.

La audiencia está prevista para las 10 y será encabezada por la jueza Laura Lencina, con la imputación a cargo de la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo. El acusado, identificado como N.C. y de 16 años, es punible según la legislación vigente.

Si bien en un primer momento se lo vincula con un rol de encubridor en el asesinato de Ian Cabrera, en las últimas horas surgieron indicios que lo ubicarían con una participación más activa en el hecho, lo que podría modificar la calificación legal.

Aunque no se brindaron mayores detalles, esta nueva línea de investigación podría estar relacionada con otros episodios recientes en la ciudad, como la agresión sufrida por la adolescente Delfina Pérez a comienzos de año.

En paralelo, desde el ámbito nacional advirtieron sobre la existencia de subculturas digitales vinculadas a la violencia, ajenas al bullying tradicional. En ese contexto, se analiza si el ataque podría tener relación con la denominada True Crime Community (TCC).

En los últimos dos años se registraron al menos 15 casos confirmados y otros cuatro en análisis asociados a este tipo de fenómenos, lo que generó preocupación en los ámbitos judiciales y de seguridad.