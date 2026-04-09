Un futbolista sufrió un ACV cuando estaba por salir a la cancha

Un futbolista sufrió un ACV antes de un partido y generó una profunda preocupación en el mundo del ascenso. Se trata de Matías Ferlini, jugador de 9 de Julio de Rafaela, quien integraba el plantel que debía enfrentar a Sportivo Las Parejas por la tercera fecha del Torneo Federal A.

Pese al episodio, el encuentro se disputó con normalidad y terminó igualado en un tanto.

Ferlini fue trasladado inmediatamente hacia el hospital local y luego derivado a Rafaela, donde será sometido a diversos estudios. El club emitió un comunicado para llevar tranquilidad a los hinchas e informó: «En primera instancia fue trasladado al hospital local y posteriormente derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con su evaluación».

El jugador comenzó a sentirse mal y presentaba dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho, compatibles con un accidente cerebrovascular. Asimismo, los estudios detectaron algunas lesiones que podrían ser previas, por lo que se le indicó medicación preventiva y controles reguladores que permitieron estabilizarlo.