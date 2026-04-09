Un malabarista le incrustó una clava en la cabeza a un policía

Un malabarista fue detenido en las últimas horas en la Avenida Rafael Núñez de la ciudad de Córdoba, luego de haber atacado violentamente a tres policías que intentaban controlarlo. A través de las cámaras del programa «Cordobeses en Alerta» se identificó al sujeto que estaba ocasionando molestias a transeúntes y conductores.

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el hombre reaccionó de manera agresiva y arrojó una clava que golpeó en la cabeza a uno de los uniformados. Acto seguido, atacó también a otros dos y les provocó lesiones leves.

Los tres fueron trasladados al Policlínico Policial, donde recibieron atención médica y se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

El agresor fue reducido en el lugar y quedó detenido a disposición de la justicia.