Un malabarista le incrustó una clava en la cabeza a un policía

Ciudad de Córdoba
Un malabarista le incrustó una clava en la cabeza a un policíaTambién atacó a otros dos uniformados que intentaban controlarlo, ocurrió en la Avenida Rafael Núñez.
Un malabarista fue detenido en las últimas horas en la Avenida Rafael Núñez de la ciudad de Córdoba, luego de haber atacado violentamente a tres policías que intentaban controlarlo. A través de las cámaras del programa «Cordobeses en Alerta» se identificó al sujeto que estaba ocasionando molestias a transeúntes y conductores.
Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el hombre reaccionó de manera agresiva y arrojó una clava que golpeó en la cabeza a uno de los uniformados. Acto seguido, atacó también a otros dos y les provocó lesiones leves.
Los tres fueron trasladados al Policlínico Policial, donde recibieron atención médica y se confirmó que se encuentran fuera de peligro.
El agresor fue reducido en el lugar y quedó detenido a disposición de la justicia.