Accidente en la entrada a Carlos Paz: una camioneta se estrelló contra el muro

Una camioneta protagonizó un accidente este viernes por la siesta en el ingreso a Carlos Paz, en la curva que se encuentra tras la bajada de la autopista Córdoba–Carlos Paz. Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control y terminó impactando contra el paredón de contención lateral.

El vehículo quedó detenido sobre la calzada con severos daños en la parte delantera, lo que obligó a reducir la circulación en el sector. En el lugar trabajó personal policial, que asistió la situación y ordenó el tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes.

No se reportaron personas heridas como consecuencia del impacto.