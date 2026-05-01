Arrojaron bombas molotov contra una escuela y quedaron filmados

Un violento episodio se registró en la localidad bonaerense de Villa Ballester, donde un colegio fue atacado durante la madrugada con bombas molotov. El hecho ocurrió minutos antes de las 2 y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El blanco fue el Colegio San Pío X, ubicado sobre la calle Sarandí al 5000. En las imágenes se observa cómo una motocicleta se detiene frente al edificio y uno de sus ocupantes desciende para arrojar al menos dos artefactos incendiarios contra las ventanas del establecimiento.

Tras el impacto, se generó una intensa llamarada que encendió la alarma entre los vecinos. Sin embargo, los atacantes escaparon rápidamente del lugar, lo que por el momento dificulta su identificación.

A pesar de la violencia del hecho, los daños materiales fueron limitados. Durante la jornada siguiente, personal del colegio trabajó en la limpieza y reacondicionamiento del lugar, lo que permitió que las clases se desarrollaran con normalidad.

El episodio causó conmoción en el barrio. Vecinos expresaron su desconcierto ante un ataque sin antecedentes en la zona. “Un chico y una chica se detuvieron en el portón y arrojaron dos bombas molotov. No sabemos quiénes son ni por qué lo hicieron”, relató una residente.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible acto de vandalismo, aunque aún no hay certezas sobre los motivos. La investigación quedó en manos de la Policía, que trabaja junto a la DDI para identificar a los responsables mediante el análisis de las cámaras de seguridad.

El caso reaviva la preocupación por la seguridad en instituciones educativas, incluso fuera del horario escolar, debido al impacto que estos hechos generan en la comunidad.