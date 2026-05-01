Brutal ataque en Punilla: dos niños fueron mordidos por perros en plena calle

Dos niños fueron atacados por perros en la tarde de este miércoles en la localidad de Bialet Massé, generando preocupación entre vecinos del sector.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 en calle Juan D. Perón, en barrio Suncho Huaico, donde personal del CAP Zona II acudió tras ser alertado por un guardia de seguridad.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 32 años, quien relató que escuchó los gritos de su hija de 12 años. Al salir a la vía pública, encontró a la menor junto a su sobrino de 11 años en el suelo, siendo atacados por dos perros.

De inmediato se hizo presente el servicio de emergencias médicas, que asistió a los niños en el lugar. Tras la evaluación correspondiente, se determinó que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado en ambulancia.

Sin embargo, por precaución, ambos menores fueron llevados por sus progenitores, junto a personal policial, al Hospital Domingo Funes para una mejor valoración.