Calamuchita: Robó una moto y varios vecinos lo atraparon en plena calle

Un joven de 21 años terminó detenido en Villa Amancay luego de ser señalado por el robo de una motocicleta. La secuencia se dio en cuestión de minutos y tuvo a los propios vecinos como protagonistas.

Todo comenzó cuando una mujer advirtió que le habían sustraído su moto. Ante esa situación, su pareja, con la ayuda de otras personas de la zona, salió en su búsqueda y logró interceptarlo en la vía pública.

Cuando llegó la Policía, el joven ya estaba reducido junto al rodado. Fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.