Colapsó un dormitorio y una joven quedó bajo escombros

El episodio se registró en una casa ubicada sobre calle Diego de Torres al 600. Según las primeras informaciones, el colapso fue parcial y afectó principalmente a uno de los dormitorios del inmueble.

En la vivienda también se encontraba una mujer de 54 años, que logró salir sin asistencia. En tanto, la joven quedó atrapada bajo los escombros tras la caída del techo, lo que motivó un operativo de emergencia en el lugar.

Ambas fueron asistidas por un servicio médico en el domicilio. Tras el hecho, se dispuso un perímetro de seguridad debido al riesgo estructural, mientras se analizan las condiciones edilicias de la vivienda.