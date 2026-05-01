Condenaron a una odontóloga por extraerle 12 dientes a un niño sin consentimiento

La Corte de Justicia de San Juan dejó firme la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un niño de cinco años sin la autorización de sus padres. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial puso fin a un proceso judicial que se extendió durante varios años.

El hecho ocurrió en 2017, cuando la madre del menor lo llevó inicialmente al servicio de odontopediatría del Hospital Rawson por un cuadro de dolor dental y fiebre. Tras una primera atención y tratamiento con antibióticos, el niño fue derivado luego a una consulta con la odontóloga Pellice, debido a una carie en una muela.

Según se determinó en la causa, la profesional decidió extraerle doce piezas dentales sin contar con el consentimiento informado de la familia. Como consecuencia, el niño quedó con solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes frontales.

La intervención, que debía ser breve, se extendió durante aproximadamente una hora. Al finalizar, la madre recibió un frasco con las piezas extraídas, lo que derivó en una denuncia por lesiones culposas.

El caso tuvo un fuerte impacto en la vida del menor, quien sufrió secuelas físicas y psicológicas. De acuerdo con la querella, presentó dificultades para alimentarse, problemas digestivos y del habla, además de sufrir situaciones de bullying. También se registraron alteraciones en el desarrollo de su mandíbula y cambios en su fisonomía facial.

En marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión, al considerar que actuó con imprudencia profesional y sin evaluar alternativas de tratamiento.

En las últimas horas, el tribunal integrado por Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la condena.