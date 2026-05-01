Conmoción por la muerte de un hombre electrocutado en su hogar

Un hombre de 32 años falleció en las últimas horas luego de sufrir una descarga eléctrica dentro de su vivienda, ubicada en calle Brasil al 2800, en un episodio que generó conmoción en el entorno familiar.

El hecho se registró minutos después de las 16, cuando un llamado de emergencia alertó a la Policía sobre una persona electrocutada que se encontraba inconsciente en el interior del domicilio. Quien se comunicó con la central fue un familiar directo de la víctima, que manifestó la desesperante situación.

Ante la urgencia, y sin esperar la llegada de la ambulancia, el propio familiar decidió trasladarlo en un vehículo particular hasta el policlínico San Martín. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los profesionales constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, personal policial intervino tanto en el hospital como en el domicilio donde ocurrió el episodio, con el objetivo de iniciar las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la realización de pericias para establecer con precisión cómo se produjo la descarga eléctrica. En principio, las primeras hipótesis apuntan a un accidente doméstico.