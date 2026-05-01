Controles masivos en Carlos Paz con detenidos, motos secuestradas y droga incautada

La Departamental Punilla, junto a personal de la División Explosivos y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), desplegó un importante operativo de control en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad.

El procedimiento fue supervisado por el subdirector de la U.R.D. Punilla, comisario mayor licenciado Andrés Aguirre, acompañado por oficiales superiores y jefes. El despliegue se llevó a cabo durante la tarde del día anterior, con controles fijos y móviles en toda la jurisdicción.

Como resultado, se controlaron 155 vehículos, 226 motocicletas y 349 personas. Además, se registraron dos aprehendidos, el secuestro de dos envoltorios de cannabis y la retención de 22 motocicletas en el marco del Código de Convivencia Ciudadana.

Desde la Departamental destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida de prevención, con presencia activa en el territorio para combatir el delito y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.