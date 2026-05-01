Denuncian que el femicida Laurta amenaza desde la cárcel a familiares de su ex

Córdoba. Marina Romano, abogada de la familia de las víctimas del femicida Pablo Laurta, denunció que el criminal envía amenazas desde la cárcel a parientes de sus víctimas.

Laurta se encuentra preso en una celda de máxima seguridad de la cárcel de Gualeguaychú, luego de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Palacio. Además, está imputado por haber secuestrado a su hijo e intentar llevárselo a otro país.

Entre los mensajes que habrían sido enviados aparecen frases como: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

“Mi clienta tomó conocimiento de que él está enviando mensajes increíblemente desde el penal y fue confirmado hoy cuando la fiscalía la llamó para ponerla en conocimiento de que se efectuó una denuncia”, explicó la abogada representa a Laura Giardina, hermana de una de las mujeres asesinadas.

En esta línea la letrada remarcó que las amenazas estuvieron dirigidas al círculo más cercano de su clienta. “Lo consideramos una verdadera burla del sistema. Ella está muy alarmada y tiene miedo”, sostuvo.

“Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad. Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel”, expresó.

Por último, Romano indicó que pedirán medidas urgentes para frenar cualquier tipo de contacto del acusado con el entorno de las víctimas y garantizar la seguridad de la familia.

