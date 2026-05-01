Denunció el robo de su auto, pero era mentira: terminó detenida

Una mujer de 24 años fue detenida en Villa María luego de que se comprobara que había realizado una denuncia falsa por el supuesto robo de su vehículo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Subdirección General de Investigaciones Criminales, en el marco de tareas vinculadas a la sustracción de automotores.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 23 de abril de 2026, en la que la joven aseguró que su Renault Kangoo había sido sustraída desde calle Cerro Colorado al 100.

Sin embargo, tras una serie de averiguaciones y el análisis de registros fílmicos aportados por la Central de Monitoreo, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato, lo que permitió determinar que el hecho denunciado no había ocurrido.

Finalmente, alrededor de las 13:40, en calle General Paz al 300, se concretó la aprehensión de la mujer, además del secuestro del vehículo en cuestión y su teléfono celular.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Primer Turno, a cargo de la fiscal Eugenia Barra, que interviene en las actuaciones correspondientes