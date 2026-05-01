Despliegue de seguridad con controles y patrullajes en Córdoba

Córdoba
Despliegue de seguridad con controles y patrullajes en CórdobaEl despliegue incluyó controles, patrullajes y acciones preventivas en sectores priorizados de la ciudad.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, supervisó un operativo interfuerzas en la zona este de la ciudad, en el marco del Plan 90/10 impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El procedimiento contempló controles intensivos, patrullajes y acciones preventivas en distintos puntos, con el objetivo de reforzar la presencia territorial y prevenir hechos delictivos.
Durante el operativo trabajaron de manera articulada fuerzas provinciales y nacionales, en una estrategia conjunta orientada a fortalecer la seguridad en sectores considerados prioritarios.
Desde la cartera de Seguridad indicaron que estas intervenciones forman parte de una planificación integral que busca optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta en el territorio.