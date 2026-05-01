Despliegue de seguridad con controles y patrullajes en Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, supervisó un operativo interfuerzas en la zona este de la ciudad, en el marco del Plan 90/10 impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El procedimiento contempló controles intensivos, patrullajes y acciones preventivas en distintos puntos, con el objetivo de reforzar la presencia territorial y prevenir hechos delictivos.

Durante el operativo trabajaron de manera articulada fuerzas provinciales y nacionales, en una estrategia conjunta orientada a fortalecer la seguridad en sectores considerados prioritarios.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que estas intervenciones forman parte de una planificación integral que busca optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta en el territorio.