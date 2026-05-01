Estancia Vieja, San Justo y ruta 28: caen dos hombres y secuestros

Dos hombres fueron detenidos en una serie de procedimientos realizados en Estancia Vieja, en Villa San Esteban (departamento San Justo) y sobre la Ruta Provincial 28 a la altura del kilómetro 156.

Durante los operativos, el personal policial secuestró armas de fuego de distintos calibres, elementos vinculados a la faena clandestina y un vehículo que presentaba un pedido judicial activo.

Los controles se enmarcaron en tareas preventivas y de investigación, con intervención de las fiscalías correspondientes en cada jurisdicción.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en las actuaciones para determinar responsabilidades.