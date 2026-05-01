Fuerte choque entre auto y moto en barrio Miguel Muñoz

Un siniestro vial se registró esta tarde en Carlos Paz, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de calles Intendente García y Lisandro de la Torre, en barrio Miguel Muñoz.

El hecho ocurrió pasadas las 18:50, cuando por causas que se investigan, una mujer de 71 años que conducía un Toyota Yaris impactó contra una motocicleta Honda Wave 110 cc.

En el rodado menor se trasladaban un joven de 23 años, quien manejaba, y una mujer de 56 que lo acompañaba. Tras el choque, ambos resultaron con lesiones.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que diagnosticó traumatismo en la muñeca izquierda al conductor de la moto y traumatismo en el miembro inferior derecho a su acompañante. Posteriormente, fueron derivados al Hospital Gumersindo Sayago para una mejor evaluación.

Los vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se investigan las circunstancias del hecho.