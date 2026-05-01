Incendio en el pabellón donde está detenida la madre de Ángel López

Un conflicto entre internas derivó en un incendio dentro del pabellón femenino donde se encuentra detenida Mariela Altamirano, madre de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia. El episodio generó momentos de tensión hasta que fue controlado por el personal penitenciario.

El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº3, en el módulo 1, donde la mujer cumple prisión preventiva. Según informó el jefe del penal, Gabriel Araujo, el foco ígneo se originó a partir de un trozo de colchón de goma espuma que fue prendido fuego durante una disputa entre dos internas.

Araujo aclaró que no hubo personas heridas, ni entre las detenidas ni entre el personal, y descartó que el incidente estuviera vinculado al caso de Ángel López. “Se trató de una diferencia entre internas del módulo”, precisó en declaraciones a ADNSur.

Actualmente, Altamirano permanece detenida en Trelew, imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, acusada de no haber protegido a su hijo. En tanto, su pareja, Michel González, está imputado por homicidio simple como presunto autor material del crimen.