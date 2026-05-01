La pericia que puede definir el caso de la policía acusada de homicidio

La Fiscalía de Instrucción de 41° nominación de Córdoba avanza en la causa contra una mujer policía imputada por homicidio calificado por el vínculo y espera los resultados de una pericia interdisciplinaria que será clave para determinar su situación procesal.

El estudio apunta a establecer si la imputada comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y si está en condiciones de afrontar un proceso judicial. Actualmente, permanece alojada en el Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad por disposición judicial.

El caso se originó el 10 de abril de 2026 en una vivienda de barrio Argüello Norte, donde la mujer convivía con su pareja, Juan Pablo Abazo. Según la investigación, en ese contexto se produjo un ataque con un arma blanca y posteriormente un incendio en el domicilio.

El hombre sufrió una herida cortopunzante en el tórax y quemaduras en el 35% del cuerpo, principalmente en brazos y espalda. Fue trasladado al Instituto del Quemado, donde permaneció internado durante varios días hasta que falleció el 21 de abril como consecuencia de las lesiones.

La imputada, que se desempeñaba como cabo de la Policía de Córdoba, se encontraba en situación pasiva por licencia psiquiátrica al momento del hecho.

Con este escenario, la pericia psiquiátrica será determinante para definir los próximos pasos de la causa.