Megaoperativo rural: 16 detenidos, rescatan galgos y aves

Un total de 16 hombres fueron detenidos en una serie de operativos realizados en distintos puntos de la provincia de Córdoba, en el marco de procedimientos llevados adelante por la Patrulla Rural. Las acciones se concretaron en San Antonio de Litín, Leones, Carrilobo, Hernando y en barrios de la ciudad de Córdoba.

Durante los despliegues, el personal interviniente secuestró más de 30 galgos, jaulas, 28 aves silvestres, piezas de caza, una camioneta y diversos elementos utilizados en actividades ilegales. Los procedimientos permitieron detectar casos de caza con perros, tenencia de fauna silvestre y otras infracciones a normativas ambientales vigentes.

Según se informó, entre los detenidos se encontraba un hombre que era buscado por una causa de homicidio agravado, lo que agregó relevancia al resultado de los operativos.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre las distintas actividades detectadas.