Policía y Guardia Urbana coordinan controles por el Desafío Río Pinto 2026

En el marco del Desafío Río Pinto 2026, se puso en marcha un importante operativo de seguridad en la localidad de La Cumbre, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar el normal desarrollo del evento deportivo.

El dispositivo comenzó este viernes con la participación de Policía Caminera, Guardia Urbana y distintas fuerzas policiales, que trabajan de manera coordinada en tareas de control vial y vigilancia en los sectores de mayor circulación.

Sobre la Ruta Nacional 38 se dispusieron puntos estratégicos de control. En el kilómetro 67, a la altura del ingreso al Aeródromo, efectivos de Policía Caminera implementan reductores de velocidad para ordenar el flujo vehicular. En tanto, en el kilómetro 68, en el Acceso Norte, se encuentran apostados agentes de Guardia Urbana e Inspectoría municipal.

De manera paralela, se mantiene una vigilancia activa en la zona de la feria del evento, el centro de la localidad y otros puntos clave, con el fin de garantizar que las actividades comerciales y recreativas se desarrollen con normalidad tanto para los vecinos como para los visitantes.

El Desafío Río Pinto es considerado la competencia de mountain bike más importante del país y convoca a miles de participantes y turistas cada año en el Valle de Punilla.