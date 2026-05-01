Punilla: controles sorpresa terminaron con droga secuestrada

Este viernes, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante controles preventivos y operativos interfuerza en el Valle de Punilla, que derivaron en el secuestro de estupefacientes en distintos procedimientos.

Según informaron fuentes oficiales, los controles positivos se registraron durante patrullajes conjuntos en Villa Santa Cruz del Lago y Cosquín, donde se incautaron varias dosis de marihuana. Los operativos se realizaron junto a personal de la Policía de Córdoba y fuerzas de seguridad urbana.

Además, las tareas se extendieron a otras localidades del corredor de Punilla, como Parque Síquiman, en el marco de acciones de prevención y control en la vía pública.

En paralelo, la FPA desplegó operativos en distintos puntos de la provincia, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior, con patrullajes en barrios y localidades estratégicas.

Por disposición de la fiscalía interviniente, los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial para su correspondiente resguardo.