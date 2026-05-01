Secuestran drogas en operativos realizados en distintos puntos de Córdoba

Dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante controles preventivos y operativos conjuntos en la ciudad de Córdoba y distintos puntos del interior provincial, en el marco de tareas de prevención del narcomenudeo.

Durante los procedimientos, se registraron resultados positivos en Villa Santa Cruz del Lago y Cosquín, donde se incautaron varias dosis de marihuana en operativos realizados junto a la Policía de Córdoba y personal de seguridad urbana. Además, hubo intervenciones en Parque Síquiman, Alta Gracia, barrio Talleres Este y barrio Pueyrredón de la capital.

Los patrullajes también se extendieron a diversos barrios cordobeses como Villa Páez, Alto Alberdi, Alberdi, Ameghino Sud, Matienzo, Rosedal, Ampliación Rosedal y Ampliación Matienzo.

En el interior provincial, las tareas incluyeron localidades como Valle de Anisacate, San Agustín, Despeñaderos, Morrison, Ballesteros, Bell Ville, Villa María, Villa del Rosario, Sacanta y Marcos Juárez.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial.