Terminó en el Sayago tras caer de la moto por un perro

Esta madrugada, alrededor de las 00:30, un hombre de 48 años resultó herido tras perder el control de su motocicleta en San Antonio de Arredondo.

El accidente se produjo en la intersección de calles Capitán Castagnari y Casado, cuando el conductor circulaba a bordo de una Gilera Smash 110 cc y, según se informó, se le cruzó un perro en el camino.

Como consecuencia, el hombre cayó al asfalto y sufrió lesiones. En el lugar trabajó una ambulancia de Punilla del Sur, cuyo personal médico diagnosticó un traumatismo en la rodilla derecha.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago para una mejor atención.