Tragedia en un cuartel: murió un sargento durante prácticas de buceo

Un sargento del Ejército Argentino murió tras descompensarse mientras participaba de un entrenamiento de buceo en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, ubicado en la localidad de Santo Tomé.

La víctima fue identificada como Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. El episodio se registró el jueves al mediodía, en el marco de ejercicios correspondientes al Curso Básico de Selección y Formación de buzos del Ejército.

De acuerdo con la información oficial, el suboficial sufrió un cuadro de ahogamiento que derivó en un paro cardiorrespiratorio. En un primer momento fue asistido por personal del propio cuartel y luego trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.

Frías ingresó en estado crítico y permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde los médicos intentaron estabilizarlo durante varias horas debido a la gravedad de su cuadro. Sin embargo, cerca de las 16.45 se confirmó su fallecimiento como consecuencia de una falla multiorgánica.

Tras conocerse la noticia, el Ejército Argentino expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial en redes sociales, donde destacó la labor del sargento y acompañó a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento.

En paralelo, fuentes policiales indicaron que se iniciaron actuaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el episodio dentro del predio militar.