Tres vecinos detenidos por vender combustible suelto

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron detenidas este viernes en San Carlos Minas, acusadas de comercializar combustible de manera clandestina. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Departamental Minas en una vivienda ubicada en inmediaciones del centro.

El operativo se inició durante la mañana y se extendió hasta pasado el mediodía, con un despliegue que generó movimiento en la zona. Durante el allanamiento, el personal interviniente secuestró más de 2.400 litros de combustible almacenados en distintos recipientes.

Además, incautaron seis tambores, 76 bidones de diversas capacidades, 28 botellas descartables y tres embudos. También se hallaron bombas de expendio, $37.660 en efectivo y un teléfono celular, todos elementos incorporados a la causa.

En el procedimiento participaron efectivos de la Dirección General de Investigaciones, DUAR, Policía Científica y Bomberos Voluntarios, en un trabajo coordinado.