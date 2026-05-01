Un auto chocó contra el guardarrail en el puente de Bajada Pucará

Un automóvil protagonizó un siniestro vial durante las últimas horas en el puente de Bajada Pucará, en la ciudad de Córdoba, donde terminó impactando contra el guardarrail.

Según se informó, el vehículo involucrado fue un Ford Fiesta conducido por un hombre mayor de edad, quien manifestó que perdió el control del rodado antes de colisionar contra la estructura metálica de contención.

Pese al impacto, no se registraron personas heridas y el conductor no requirió asistencia médica.

El hecho dejó como saldo únicamente daños materiales en el automóvil.