Un auto terminó en una zanja y murió una mujer de 76 años

Una mujer de 76 años murió luego de protagonizar un grave accidente ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 19 y la Ruta Provincial 10, en la provincia de Córdoba.

El siniestro vial se registró durante la mañana del miércoles, cuando un hombre de 79 años que conducía un Chevrolet Cruze perdió el control del vehículo por causas que todavía se investigan.

Tras el despiste, el automóvil terminó dentro de un canal sin agua ubicado a la vera de la ruta. Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba en el rodado sufrió un traumatismo de tórax y fue trasladada a un centro de salud.

Pese a la asistencia recibida, la víctima falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. Intervienen las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.