Un taxi con fentanilo: el hallazgo que alerta por droga de alto riesgo

Un procedimiento en la provincia de Corrientes encendió alertas por la circulación de drogas de alto riesgo en el país. Un taxista fue detenido cuando transportaba 300 ampollas de fentanilo ocultas debajo de su asiento, sin documentación que justificara su tenencia o traslado.

El operativo se realizó días atrás sobre la Ruta Provincial Nº 34, a la altura del cementerio Santo Tomás, cuando efectivos detuvieron un Chevrolet Classic utilizado como taxi. Durante el control, los uniformados advirtieron la presencia de tres cajas escondidas bajo el asiento del conductor.

Al ser consultado, el hombre no pudo presentar ningún aval legal. Tras dar intervención al magistrado interviniente, se ordenó la incautación del material.

Peritos de Criminalística confirmaron que se trataba de 300 ampollas de 2 miligramos cada una, que dieron positivo para fentanilo, un potente opioide sintético producido en Paraguay.

Se trata de una sustancia extremadamente peligrosa, utilizada en medicina como analgésico y anestésico en casos de dolor intenso, pero que fuera de ese ámbito puede tener efectos letales. Es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.

La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la detención del conductor, el secuestro del vehículo y la incautación total de la droga, en el marco de la Ley 16.463 sobre delitos contra la salud pública.

El caso genera preocupación por el posible circuito de ingreso y distribución de este tipo de sustancias en distintas regiones del país, incluida Córdoba.