Vecinos redujeron a un joven tras el robo de una moto en Villa Amancay

Un joven de 21 años fue detenido esta madrugada en la localidad de Villa Amancay, luego de ser acusado de sustraer una motocicleta y ser interceptado por vecinos del sector.

De acuerdo a lo informado, tras el robo del vehículo, un grupo de personas logró alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión en el lugar.

La motocicleta fue recuperada y quedó a resguardo, mientras que el detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.