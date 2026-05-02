Accidente en Ruta 38: murió un motociclista y hay tres heridos

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas tras un siniestro vial ocurrido en los primeros minutos de este sábado sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 173, en jurisdicción de Tuclame.

De acuerdo a la información policial, la víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR 150 junto a un menor de edad cuando, por causas que se investigan, colisionaron con otra moto Brava Nevada 110 en la que circulaban dos mujeres de 20 y 23 años.

Tras el impacto, el hombre cayó sobre la carpeta asfáltica y habría sido embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

En tanto, el menor y las dos jóvenes fueron asistidos por servicios de emergencia y trasladados al Hospital de Villa de Soto para una mejor evaluación médica.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el vehículo involucrado.