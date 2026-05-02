Atacaron el Centro Literario Israelita en La Plata con una bomba molotov

La sede del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau fue atacada durante la noche con un objeto incendiario tipo molotov. El impacto rompió un vidrio del frente del edificio.

La Policía Bonaerense investiga el hecho a través de su área de Delitos Complejos y Contraterrorismo, y no descarta ninguna hipótesis, incluso la de un posible ataque por antisemitismo.

En el lugar trabajan peritos y se analizan cámaras de seguridad para identificar al responsable. La institución informó que no había gente en el edificio al momento del hecho y que solo hubo daños materiales en la fachada.