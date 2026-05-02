Carlos Paz: fuerte vuelco en calle Roma durante la noche

Un automóvil volcó este 1 de mayo alrededor de las 22:30 en calle Roma, en barrio Altos del Valle de Villa Carlos Paz. Personal policial acudió al lugar tras un aviso y encontró un Renault Captur volcado sobre la carpeta asfáltica.

El vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien fue asistido por el servicio de emergencias en el lugar. Los profesionales diagnosticaron politraumatismos leves.

En el operativo intervino personal del DUAR, que trabajó para asegurar la zona y dar vuelta el rodado. También participaron inspectores de Tránsito, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, con resultado negativo.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.