Controles sorpresa en Córdoba terminaron con droga secuestrada

En el marco de operativos preventivos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró estupefacientes en distintos puntos de la provincia de Córdoba durante controles desplegados este viernes.

Los procedimientos se llevaron adelante en la ciudad capital y en localidades del interior, con participación conjunta de Policía de Córdoba y personal de seguridad urbana. En el valle de Punilla, se registraron controles positivos en Villa Santa Cruz del Lago y Cosquín, donde se incautaron varias dosis de marihuana.

Además, se realizaron operativos en Parque Síquiman y Alta Gracia, así como en barrios Talleres Este y Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.

Los patrullajes también se extendieron a distintos sectores de la capital, entre ellos Villa Páez, Alto Alberdi, Alberdi, Ameghino Sud, Matienzo, Rosedal y Ampliación Rosedal. En paralelo, hubo despliegues en localidades del interior como Valle de Anisacate, San Agustín, Despeñaderos, Morrison, Ballesteros, Bell Ville, Villa María, Villa del Rosario, Sacanta y Marcos Juárez.

Por disposición de la fiscalía interviniente, los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial.