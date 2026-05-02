Desmantelaron una organización narco en Huinca Renancó y Río Cuarto

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló este sábado una organización dedicada al narcotráfico que operaba en las ciudades de Huinca Renancó y Río Cuarto, resultando en la detención de cuatro mujeres mayores de edad.

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, los efectivos lograron interceptar a dos de las investigadas, de 22 y 23 años, sobre la calle Juan B. Justo en el ingreso a Huinca Renancó. Según informaron las autoridades, en ese procedimiento "se secuestraron 780 dosis de cocaína y 152 de marihuana y un automóvil" que las sospechosas tenían en su poder al momento de ser interceptadas por los investigadores.

El operativo continuó en la calle Uruguay sin número, donde el personal de la Fuerza aprehendió a una tercera mujer de 39 años y procedió al secuestro de otro vehículo y la suma de "$452.900" en efectivo. En paralelo, se libraron cuatro allanamientos en diferentes domicilios de ambas localidades del sur provincial.

Durante estos registros, que contaron con la "destacada labor de los perros de la FPA", se incautaron nuevas dosis de sustancias prohibidas y elementos relacionados a la actividad ilegal. Un dato relevante de la investigación judicial indica que, en una de las viviendas allanadas, los involucrados "utilizaban una heladería de pantalla para ejercer el ilícito".

Finalmente, la Agencia Noticias Argentinas supo que las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispusieron el traslado de las cuatro aprehendidas a sede judicial. Las mujeres quedaron imputadas por los delitos de "Comercialización de Estupefacientes y Comercialización Agravada de Estupefacientes".

Asimismo, se ordenó la remisión de todo el material incautado, que incluye los rodados, el dinero y los estupefacientes, para que formen parte de la prueba en la causa que investiga el funcionamiento de este sistema de delivery de drogas en la región.