Explosión en un restobar: murió una joven tras semanas internada

Una joven falleció en las últimas horas en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, tras permanecer más de un mes internada por las graves heridas sufridas en la explosión de un restobar ocurrida a fines de marzo.

Se trata de Lucía Karg, quien había resultado con quemaduras en alrededor del 80% de su cuerpo luego del siniestro registrado el 27 de marzo en un local gastronómico ubicado sobre calle San Martín al 500.

El deceso se produjo este jueves por la tarde, tras una evolución clínica que había generado expectativa en la comunidad. Días atrás, la joven había mostrado signos de mejoría, pero en las últimas horas su estado se agravó de manera irreversible.

El hecho que originó la tragedia ocurrió cuando una fuerte explosión sacudió el restobar, seguida por otras detonaciones que provocaron importantes daños materiales. Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación.

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron heridas, entre ellas tres en estado crítico. Dos de ellas continúan bajo tratamiento médico.

La investigación sigue en curso para determinar las causas que desencadenaron la explosión en el local.