Fuego en plena ruta: un vehículo ardió en Icho Cruz

Un automóvil se incendió en la tarde del viernes en el Camino Viejo a Copina, en un hecho que generó preocupación en la zona, aunque no dejó personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:57 en el kilómetro 22 de la Ruta Provincial 14, en jurisdicción de Icho Cruz, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz. Según informó el conductor, un Fiat Palio comenzó a emanar humo desde la parte delantera y, en cuestión de minutos, el fuego se apoderó del vehículo.

Los tres ocupantes del rodado, todos oriundos de Alta Gracia, lograron descender por sus propios medios antes de que las llamas se intensificaran, por lo que resultaron ilesos.

El incendio no solo afectó al vehículo, sino que también se propagó hacia la banquina, donde alcanzó aproximadamente 30 metros de pastizales.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, quienes lograron controlar y extinguir el fuego, evitando que se extendiera a una mayor superficie.

No se registraron lesionados ni daños a terceros, y las causas del hecho son materia de investigación.