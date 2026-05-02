Intentó prenderse fuego en Villa María y fue rescatado por la Policía

Un dramático episodio se registró durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Villa María, cuando un hombre de 45 años intentó quitarse la vida en la vía pública y debió ser asistido de urgencia tras prenderse fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, en la intersección de calles Sarmiento y bulevar Alvear, en barrio General Lamadrid. Personal de la Patrulla Preventiva acudió al lugar tras recibir un alerta por la presencia de una persona en estado de alteración nerviosa.

Al llegar, los efectivos identificaron al hombre, quien se había rociado con alcohol y manifestaba intenciones de atentar contra su vida. Pese a los intentos por disuadirlo, el individuo logró encender el fuego, lo que obligó a una rápida reacción de los uniformados.

En ese contexto, los policías utilizaron distintas maniobras para sofocar las llamas y, finalmente, recurrieron a un extintor de uno de los móviles para controlar el foco ígneo y evitar consecuencias mayores.

Minutos después, arribaron al lugar los Bomberos Voluntarios, quienes brindaron las primeras asistencias y trasladaron al hombre al Hospital Regional Pasteur. Ya en horas de la mañana, fue derivado a la ciudad de Córdoba para una mejor atención, aunque no presentaría compromiso en las vías respiratorias.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3, a cargo del fiscal René Bosio, con intervención de la secretaria Soledad Pepino.