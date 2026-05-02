Jesús María: llamas en un camión desataron un operativo

Un incendio en la carga de un camión generó un amplio operativo de emergencia esta madrugada en Jesús María, sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de calle José Hernández.

El hecho se registró cuando el vehículo, que circulaba en sentido norte-sur, transportaba bolsas de carbón que comenzaron a arder por causas que se investigan. Ante la situación, el conductor detuvo la marcha en plena ruta.

Para sofocar el fuego trabajaron seis dotaciones de bomberos con distintas unidades, incluyendo autobombas, una cisterna y móviles de apoyo. Debido a la magnitud del siniestro, se dispusieron desvíos preventivos en la zona para facilitar las tareas y resguardar a los automovilistas.

Las tareas demandaron la remoción manual de la carga incendiada, lo que permitió controlar completamente el foco ígneo. Tras la intervención, el camión y el acoplado pudieron ser retirados del lugar.

Del operativo participaron además efectivos policiales, personal de Guardia Urbana y trabajadores municipales, quienes colaboraron con maquinaria para despejar la calzada.