La disco emblema de Carlos Paz de luto: murió José Pablo Testi

Villa Carlos Paz. La comunidad de Villa Carlos Paz atraviesa horas de pesar tras conocerse el fallecimiento de José Pablo Testi, ocurrido ayer a los 81 años.

Testi, nacido el 27 de julio de 1944, era un vecino reconocido en la ciudad y pertenecía a una familia muy vinculada a la vida social y empresarial local. Era hermano del empresario Mario Eduardo Testi, propietario de la emblemática disco Zebra, un ícono de la noche carlospacense.

Sus restos fueron velados ayer y posteriormente, se realizó el sepelio en el Crematorio Parque Catedral, ubicado en Unquillo.

La noticia generó numerosas muestras de afecto y condolencias en redes sociales, donde vecinos, amigos y conocidos destacaron su calidez humana y su presencia en la comunidad.

El fallecimiento de José Pablo Testi deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron, en una ciudad que hoy lo despide con respeto y tristeza.