Llevaban fósiles de alto valor en un auto por la Ruta 40

Efectivos del Escuadrón 29 detectaron el traslado de material paleontológico durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.998, en un tramo que une las ciudades de Malargüe y San Rafael.

Durante la inspección de un automóvil particular, los uniformados encontraron en el baúl 33 piezas pétreas identificadas como ammonites, fósiles de moluscos cefalópodos que habitaron los océanos hace millones de años y cuya estructura en espiral los convierte en elementos de alto valor para la investigación científica.

Ante el hallazgo, se activó el protocolo previsto por la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispuso el secuestro de las piezas y su resguardo, además del labrado de las actuaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que este tipo de material es clave para el estudio del pasado geológico y su traslado sin autorización constituye una infracción.