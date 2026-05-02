Murió Fernando Fuentes, un reconocido y querido vecino carlospacense

A los 83 años falleció esta noche, el reconocido y querido vecino de Villa Carlos Paz, Fernando Fuentes. A raíz de una neumonía en la clínica San Roque dejó de existir en las últimas horas de este sábado, quien fuera uno de los más importantes empresarios de la movida nocturna carlospacense de los año 70 y 80. Propietario de la prestigiosa disco Tempo, ubicada en la calle Bialet Massé, centro de dversión de jóvenes carlospacenses y artistas de aquellos años.

Fernando Fuentes.

Luego, Fernando Fuentes se casó con la actriz Adriana Quevedo con quien tuvo tres hijos y al alejarse de la movida nocturna se dedicó a varios oficios.

Fernando y Adriana Quevedo.

Su vida fue un culto a la amistad, y entre los más cercanos, estuvo los miembros de la familia López, quien en nombre de ellos, Luis lo despidió, "Con todo el dolor del alma hoy me toca despedirte Fernando Fuentes. Fuiste en nuestras vidas un sostén muy impotante en el momento más doloroso del camino, pero también el papá de mis hermanos Fermandito y Belén y Martín. Te abrazo Adriana. Los amamos hasta el infinito".

Fernando y la familia López.