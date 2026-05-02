Murió un histórico trabajador municipal de Carlos Paz

Juan Carlos Cortes falleció en las últimas horas en Villa Carlos Paz, a los 72 años, generando pesar en el ámbito municipal y entre quienes compartieron su trayectoria laboral.

Cortes se desempeñó durante décadas en tareas vinculadas a los servicios públicos. Inició su recorrido en los años 80 como conductor de camiones recolectores de residuos en la empresa Guambare y, en la década del 90, se incorporó a la Municipalidad durante la gestión de Conde, donde continuó cumpliendo funciones en el área de higiene urbana.

En los últimos años de su actividad laboral, antes de jubilarse hace aproximadamente siete años, se desempeñó como chofer de ambulancia del municipio, cumpliendo un rol clave en la asistencia sanitaria local.

Familiares, compañeros y allegados destacaron su compromiso y el vínculo construido a lo largo del tiempo en la comunidad. Era además suegro de Roberto Buzurro.

Sus restos son velados en la sala “Jaspe”, ubicada sobre avenida General Paz 323, y serán cremados este domingo a las 12 en el Crematorio Virgen de la Merced, en Toledo.