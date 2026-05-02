Operativos en Carlos Paz y otras ciudades: detenidos, secuestro de drogas y armas

Un importante despliegue policial se llevó a cabo en Carlos Paz y otras ciudades del interior de Córdoba, con un saldo de 14 personas detenidas y el secuestro de drogas, armas de fuego, motocicletas, vehículos y diversos elementos relacionados a actividades delictivas.

Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en diferentes puntos de la provincia, incluyendo Carlos Paz, donde también se realizaron allanamientos y controles en el marco de estas investigaciones.

Los detenidos estarían vinculados a hechos de narcomenudeo, estafas, amenazas, tenencia de estupefacientes y circulación con vehículos con pedido judicial.

Los operativos se concretaron en San Francisco, Villa de Soto, Cruz del Eje, Isla Verde, Cosquín, Villa Dolores, Salsipuedes, La Cumbre, Quilino y otras localidades del interior provincial.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron secuestrar sustancias ilegales, armas de fuego, teléfonos celulares y rodados, elementos clave para el avance de las causas que continúan bajo investigación judicial.

Las autoridades destacaron la magnitud del operativo y no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.