Rescate en Villa General Belgrano: una mujer herida en el cerro

Una mujer fue rescatada este sábado por la tarde en el Cerro de la Virgen, en Villa General Belgrano, tras sufrir una lesión en una de sus piernas mientras recorría la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:15, a unos 200 metros del ingreso al sendero. Hasta el lugar acudieron dos dotaciones con siete bomberos, que debieron avanzar a pie por terreno serrano para asistir a la persona herida.

Según se informó, la mujer presentaba un traumatismo en el miembro inferior derecho. En el sitio fue estabilizada por el personal interviniente y luego evacuada hacia un sector seguro, en un operativo que demandó cerca de 15 minutos.

Una vez fuera del cerro, la víctima fue trasladada por medios particulares para su atención médica.

El procedimiento se desarrolló sin apoyo externo y bajo coordinación del personal de bomberos que intervino en el rescate.