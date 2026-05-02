Tomó de rehén a su hijo de 3 años y amenazó a su pareja en Chaco

Un grave episodio de violencia familiar se registró durante el feriado del viernes 1 de mayo en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, donde un hombre tomó de rehén a su hijo de tres años y amenazó a su pareja dentro de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en una casa ubicada sobre calle León Zorrillia, en las afueras de la capital chaqueña. La intervención policial se inició tras la denuncia de la cuñada del agresor, quien se presentó en una comisaría para alertar sobre la situación.

Según relató, el hombre —identificado como Rubén G.R.D.— se encontraba dentro del domicilio junto a su pareja y el pequeño, sin permitir el ingreso de otros familiares. Además, indicó que estaba bajo los efectos del alcohol.

Personal de la Comisaría Octava Metropolitana desplegó un operativo que permitió ingresar a la vivienda, controlar la situación y rescatar al niño, quien fue entregado a su madre. Fuentes policiales confirmaron que el acusado también habría estado bajo el efecto de otras sustancias.

Tras el procedimiento, el hombre fue detenido e imputado por “supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”. Luego de lo ocurrido, la mujer radicó la denuncia formal y aseguró que no era la primera vez que sufría episodios de violencia, señalando que su pareja solía ejercer agresiones verbales y la mantenía encerrada junto a sus hijos.

La causa continúa en investigación mientras la Justicia avanza en la implementación de medidas de protección para resguardar a la mujer y a los menores involucrados.