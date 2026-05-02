Tragedia en la autopista de Córdoba: un camionero murió tras un impacto

Un hombre murió esta madrugada tras un violento choque por alcance entre dos camiones en la autopista Córdoba-Rosario. El siniestro se registró en los primeros minutos de este sábado a la altura del kilómetro 660, en proximidades de la localidad de Pilar.

Según informaron fuentes policiales, uno de los vehículos involucrados, un Mercedes Benz que transportaba gas licuado, se incendió en la zona de la cabina tras el impacto. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, que lograron sofocar las llamas.

Como consecuencia del hecho, se constató el fallecimiento del conductor de ese rodado, cuya identidad aún no fue establecida.

En tanto, el otro camión, un Iveco, era conducido por un hombre de 37 años, quien fue asistido en el lugar por personal médico.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el choque.