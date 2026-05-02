Tulumba: hallaron un hombre sin vida en una vivienda

Un hombre fue encontrado sin vida este viernes por la mañana en el interior de su vivienda en el paraje Santa Cruz, en el departamento Tulumba.

El hallazgo se produjo cerca de las 11:45, cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de una persona sin vida dentro de un domicilio de la zona. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con familiares de la víctima que habían acudido a visitarlo y, ante la falta de respuesta, ingresaron a la casa.

Según se informó, la puerta de acceso se encontraba trabada desde el interior. Una vez dentro, se confirmó el fallecimiento del hombre, mayor de edad.

De acuerdo con las primeras observaciones, no se detectaron signos externos de violencia. De inmediato tomó intervención el magistrado interviniente, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación.

En el lugar se estableció una consigna policial mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.