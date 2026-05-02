Un conductor murió tras incrustarse contra una casa en Córdoba

Un conductor murió esta madrugada luego de incrustar su camioneta contra una vivienda en barrio Villa Revol Anexo, en la ciudad de Córdoba.

El siniestro se registró en la intersección de avenida Cruz Roja y calle Los Incas, donde, por causas que se investigan, una Volkswagen Amarok guiada por un hombre mayor de edad terminó impactando contra una casa deshabitada.

Al arribar, efectivos policiales iniciaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias, que continuó con la asistencia. Sin embargo, minutos después se constató el fallecimiento del conductor en el lugar.

Las circunstancias que derivaron en el choque son materia de investigación.